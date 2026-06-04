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Benfica confirma que Florentino Pérez manifestou intenção de contratar José Mourinho

04 jun, 2026 - 16:35 • Inês Braga Sampaio

Caso Florentino seja reeleito presidente do Real Madrid, o clube espanhol pagará 15 milhões de euros pelo treinador.

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O Benfica confirma, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quinta-feira, que o recandidato à presidência do Real Madrid, Florentino Pérez, quer contratar José Mourinho.

"A candidatura do presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José (...) Mourinho caso vença as eleições para a presidência desse clube", pode ler-se.

Caso Florentino seja reeleito, o Real Madrid pagará 15 milhões de euros ao Benfica, o valor correspondente à cláusula de rescisão de Mourinho.

Na quarta-feira, a candidatura de Florentino Pérez anunciou, numa publicação nas redes sociais, que José Mourinho será o treinador do Real Madrid, caso o atual presidente "merengue" seja reeleito.

Num vídeo com poucos segundos, Mourinho, que ainda é treinador do Benfica, aparece vestido com a camisola do Real e afirma "Sim". No título da publicação, pode ler-se "MOUcha historia por hacer" ("Muita história por fazer", com um trocadilho com a alcunha, "Mou", do técnico).

No entanto, de acordo com o jornal "Record", José Mourinho contactou o Benfica para garantir que não tinha gravado o vídeo, tratando-se de imagens geradas por Inteligência Artificial (IA).

Em declarações ao jornal desportivo espanhol "AS", Florentino Pérez confirmou que, se for eleito, as suas "primeiras contratações serão Mourinho e [Ibrahima] Konaté", jogador do Liverpool.

As eleições para a presidência do Real Madrid estão marcadas para domingo, 7 de junho. Florentino Pérez enfrenta Enrique Riquelme, que já anunciou Raul – símbolo do clube "blanco" – como diretor desportivo.

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