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Benfica confirma venda de Sidny Lopes Cabral ao Trabzonspor

04 jun, 2026 - 19:00 • Inês Braga Sampaio

Sidny chegou ao Benfica em janeiro, no mercado de inverno, contratado ao Estrela da Amadora, por seis milhões de euros.

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O Benfica oficializou, esta quinta-feira, a venda de Sidny Lopes Cabral ao Trabzonspor, da Turquia.

O clube da Luz ainda não revelou os números da venda do ala internacional cabo-verdiano, de 23 anos, mas a imprensa fala em valores a rondar os dez milhões de euros.

Sidny chegou ao Benfica em janeiro, no mercado de inverno, contratado ao Estrela da Amadora, por seis milhões de euros. Sai meio ano depois.

Em 12 jogos de encarnado, o defesa e extremo-esquerdo marcou um golo e fez três assistências.

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  • 04 jun, 2026
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