Bruno Costa Carvalho e a gestão de Mourinho pelo Benfica: "Uma trapalhada inimaginável"

"Uma trapalhada inimaginável". É assim que o antigo candidato à presidência do Benfica Bruno Costa Carvalho classifica a gestão do clube da situação de José Mourinho, na possível saída para o Real Madrid.

Em entrevista a Bola Branca, o empresário acusa a direção de Rui Costa de passividade, mas considera que o mal está feito e devia ter sido evitado em março.

"Isto é uma trapalhada inimaginável. Rui Costa tem gerido isto muito mal, incrivelmente mal. Eu até acho que depois, no fim, é capaz de correr bem, mas o processo é terrível. Nós tivemos, no início de março, o Mourinho a oferecer-se para continuar no Benfica. Dizia que assinava um contrato até sem ler as cláusulas, que estava enamorado do Benfica e queria continuar uns anos e ter um projeto de fundo. Rui Costa, a isso, o que respondeu? Nada", acusa.

Em declarações à Renascença, o ex-candidato à presidência das águias não gostou de ver o treinador do Benfica vestido "à Real Madrid", mesmo que com uma imagem gerada por Inteligência Artificial, como garante o treinador. Contudo, não acredita numa punição para o técnico setubalense.

"Eu acho muito pouco provável que o Benfica faça alguma coisa, porque o Benfica, neste momento, não quer entrar em conflito com o Mourinho nem com o Real Madrid. O Benfica quer é que o Florentino Pérez ganhe as eleições e que pague os 15 milhões [de euros] pelo Mourinho", diz.

E se Florentino perde?

Há sempre um risco: o de Florentino não ganhar. E esse risco, considera, não foi acautelado por Rui Costa: "Eu não sou conhecedor o suficiente da vida do Real Madrid para saber o que vai acontecer, mas há, de facto, um fator de risco que se calhar não foi ponderado. Se o Enrique Riquelme ganha as eleições, o Benfica fica com um problema muito grande entre as mãos, porque, em vez de receber 15 milhões, vai ter de pagar 15 milhões ao Mourinho."

Nesse sentido, considera o empresário, o Benfica é quem fica com a imagem beliscada.

"O Benfica é completamente um subordinado nas eleições do Real Madrid. Ficamos à espera, eles não querem saber do Benfica para nada, usam um treinador que tem contrato com o Benfica como trunfo eleitoral, põem-no num vídeo... enfim. É uma pouca vergonha para a imagem do Benfica", conclui.