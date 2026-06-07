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Benfica
Benfica. Gonçalo Oliveira ruma ao Rennes por 3,5 milhões
07 jun, 2026 - 14:48 • Rui Viegas
Bola Branca sabe que o central, de 19 anos, está a caminho de França. O esquerdino não chegou a estrear-se, oficialmente, pela equipa principal dos encarnados.
O defesa-central Gonçalo Oliveira, que atualmente atua pela equipa B do Benfica, está de saída para o Rennes, ao que Bola Branca apurou.
A Renascença sabe que o esquerdino, de 19 anos, que integrou a equipa encarnada de sub-19 que esta temporada chegou às meias-finais da Youth League, vai rumar ao clube francês por 3,5 milhões de euros.
Gonçalo Oliveira fez todo o percurso na formação do Benfica. Em 2022/23, foi campeão nacional de sub-17. Em 2024/25, venceu a Taça Revelação (sub-23).
Apesar de não se ter estreado oficialmente pela equipa principal, chegou a ser chamado aos seniores, tendo integrado a convocatória para a Supertaça 2025, que o Benfica venceu, na época que agora termina.
Em 2025/26, precisamente, Gonçalo Oliveira fez nove jogos pelos sub-19 do Benfica, todos na Youth League, como capitão; e 24 pela equipa B, com que também marcou três golos e ainda fez uma assistência.
O Rennes terminou a mais recente edição da Ligue 1 na sexta posição e chegou aos oitavos de final da Taça de França.
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
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