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Steven Vitória e o "super sonho" que Marco Silva construiu no Estoril. "É dez estrelas"

08 jun, 2026 - 11:30 • Hugo Tavares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)

Marco Silva deverá ser o novo treinador do Benfica e, em entrevista a Bola Branca, o ex-defesa-central, que foi seu companheiro e pupilo no Estoril, recorda as três temporadas em que os canarinhos foram do último lugar da II Liga ao top-5 do principal escalão e à fase de grupos da Liga Europa.

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Steven Vitória só tem elogios para Marco Silva, "uma pessoa dez estrelas", e mostra-se feliz com a iminente entrada do treinador no Benfica.

Sai José Mourinho, rumo ao Real Madrid, depois de Florentino Pérez ter vencido as eleições de domingo, e deverá entrar Marco Silva, que regressa a Portugal 11 anos depois. Um salto que não surpreende o ex-central Steven Vitória, que foi treinado pelo lisboeta no Estoril Praia.

"O que eu admiro desde esse tempo é que ele é uma pessoa dez estrelas. Em todos os cargos, foi sempre dez estrelas, não mudou em nada. É super profissional, super humilde e uma referência em todos os sentidos. Fico muito feliz com este salto, agora, mas não fico nada surpreendido. As coisas boas acontecem às pessoas boas, também, quando elas merecem. É um caso perfeito disso", afirma, em declarações a Bola Branca.

"Não havia 'eu' naquele balneário"

Steen Vitória partilhou balneário com Marco Silva, quando este era capitão do Estoril, na última época como jogador. Depois, o agora técnico foi diretor desportivo da equipa da Linha. Já com a época 2011/12 em andamento, subiu a treinador principal. Foram anos "muito interessantes", em que construíram "uma história incrível" em conjunto.

"Lembro-me quando ele agarrou na equipa. Foi numa quinta-feira. O nosso primeiro jogo foi num domingo de manhã, perdemos em Penafiel 3-1, e fomos abaixo da linha de água da II Liga. Mas a partir da primeira semana completa que o Marco Silva fez, e sabemos a dificuldade na II Liga, nos próximos 15 jogos, ganhámos 12 e empatamos três, e fomos de penúltimo para primeiro, e nunca mais saímos de lá", conta.

O Estoril foi campeão da II Liga e, na temporada seguinte, de regresso ao principal escalão, chegou ao quinto lugar e apurou-se para a Liga Europa. Steven Vitória foi o melhor marcador da equipa, com 13 golos.

"O Marco teve toda a responsabilidade. Fez-me — como a todos os outros, porque não se consegue nada sozinho — acreditar. Fez-nos acreditar, o 'eu' não existia naquele balneário. Era sempre o 'nós'", explica.

Steven assume que essa terá sido, a nível pessoa, a melhor época da carreira: "Mas só porque fazia parte de um grupo fortíssimo, com um líder também fortíssimo, e o Marco teve as duas mãos nisso. Nada aconteceria sem ele. Eu sei que agora fala-se muito do 'Mágico Estoril', e foi ali que isso nasceu, porque foi algo mágico mesmo, foi algo especial que nasceu naquela altura. E o Marco teve total responsabilidade."

O "super sonho" e a Liga Europa

Foram três épocas de sonho, "mas aquela foi um super sonho, que fica para sempre", reconhece Steven Vitória. E a seguinte até foi melhor.

"No próximo ano, a equipa fez Liga Europa com ainda melhores pontos e resultados. Uma história incrível", lembra o ex-internacional canadiano.

Em 2013/14, a competir na Liga Europa, como referido, o Estoril chegou aos quartos de final da Taça de Portugal e terminou o campeonato no quarto lugar, melhorando a prestação da época anterior.

Vitória atribui o mérito a Marco Silva e, nesta entrevista à Renascença, reforça a admiração pelo treinador, que deverá rumar ao Benfica.

"É uma pessoa incrível. É uma referência também, por tudo o que passámos. Ver que a pessoa manteve-se quando os cargos mudaram é uma lição pela positiva. Fico super feliz por ele, e pelo staff dele, e também por tudo o que está a acontecer", termina o ex-defesa-central.

Marco Silva é o homem que se segue no banco do Benfica, depois de José Mourinho rumar ao Real Madrid, como treinador do novo projeto de Florentino Pérez, presidente reeleito no Real Madrid.

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