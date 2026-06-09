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Benfica confirma Mourinho no Real Madrid por 15 milhões

09 jun, 2026 - 22:08 • Ricardo Vieira

Encarnados enviaram comunicado à CMVM a confirmar saída de José Mourinho para o Real Madrid.

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O Benfica confirmou esta terça-feira à noite que José Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid. As águias recebem 15 milhões de euros.

Os encarnados enviaram comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a confirmar saída de José Mourinho para o Real Madrid.

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"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação", indicam as águias.

No site do Benfica foi também publicada uma mensagem de despedida com o título "Obrigado, José Mourinho".

Os encarnados recordam a segunda passagem do treinador português pelo clube e desejam "as maiores felicidades" ao "Special One", que agora vai representar o Real Madrid.

Ao serviço do Benfica na última temporada, José Mourinho conseguiu 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas.


[em atualização]

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