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Oficial: Marco Silva é o novo treinador do Benfica

09 jun, 2026 - 22:21 • Ricardo Vieira

A notícia foi conhecida minutos depois de o Benfica oficializar a saída de José Mourinho para o Real Madrid, a troco de 15 milhões de euros.

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Marco Silva é o novo treinador do Benfica, anunciaram esta terça-feira à noite os encarnados, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A notícia foi conhecida minutos depois de o Benfica oficializar a saída de José Mourinho para o Real Madrid, a troco de 15 milhões de euros.

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O Benfica anunciou que chegou a acordo com Marco Silva para um contrato de duas temporadas, com mais uma de opção, até 2028/2029.

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"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o treinador Marco Alexandre Saraiva da Silva (Marco Silva) para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2027/2028, extensível até 2028/2029", referem as águias, no comunicado à CMVM.

Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre a apresentação de Marco Silva.

Nas última temporadas, Marco Silva treinou o Fulham, o Everton, o Watford e o Hull City, todos em Inglaterra, além de uma época no Olympiacos da Grécia.

Antes da aventura no estrangeiro, em Portugal, orientou o Estoril-Praia e o Sporting, com o qual conquistou uma Taça de Portugal durante o mandato do presidente Bruno de Carvalho.

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