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Benfica. Rui Costa explica-se esta quinta-feira

10 jun, 2026 - 18:58 • Carlos Calaveiras

Líder encarnado fala em conferência de imprensa.

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O presidente do Benfica, Rui Costa, vai falar esta quinta-feira para explicar a temporada passada e o que se segue.

“O Presidente do Sport Lisboa e Benfica fará amanhã, às 18h00, uma conferência de imprensa no Estádio da Luz com o objetivo de esclarecer os benfiquistas quanto a temas de atualidade e proceder ao balanço da época 25/26. A conferência decorrerá na sala de imprensa e solicita-se aos jornalistas e meios que pretendam estar presentes que ali compareçam até às 17h30”, anunciou o clube.

Os encarnados terminaram a temporada em terceiro lugar, só conquistando a Supertaça, e vão jogar a Liga Europa. Entretanto, saiu José Mourinho do comando técnico e já foi contratado Marco Silva.

O caso Prestianni e a centralização dos direitos televisivos podem ser outros temas a abordar.

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  • 10 jun, 2026
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