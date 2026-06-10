José Mourinho agradece a Rui Costa e ao Benfica. "Foi uma honra e um privilégio"

José Mourinho fala pela primeira vez sobre a saída do Benfica, num agradecimento a Rui Costa e ao clube.

Numa mensagem publicada no Instagram, o treinador português, que acaba de rumar ao Real Madrid, agradece ao presidente do Benfica a oportunidade de orientar a equipa da Luz.

"Representar este clube foi uma honra e um privilégio", escreve Mourinho, que também agradece o "profissionalismo, dedicação e competência exemplares" de todos os profissionais no Benfica.

O técnico deixa, ainda, um "sincero agradecimento" aos jogadores com quem teve "o prazer de trabalhar" no Benfica.

"Votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre", conclui.

José Mourinho regressou ao Benfica, 25 anos depois, a meio de setembro de 2025, sucedendo a Bruno Lage. Levou a equipa ao terceiro lugar do campeonato, aos quartos de final da Taça de Portugal, às meias-finais da Taça de Portugal e ao play-off da Liga dos Campeões.

O treinador segue, agora, viagem para Espanha, onde vai orientar o Real Madrid, como rosto do novo projeto de Florentino Pérez. Pelo "Special One", os "merengues" pagaram 15 milhões de euros ao Benfica, que por sua vez anunciou Marco Silva como novo treinador.