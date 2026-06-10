Marco Silva já esteve no Seixal

O novo treinador do Benfica, Marco Silva, esteve esta quarta-feira no centro de estágio do clube no Seixal.

O técnico chegou no carro conduzido pelo diretor geral das águias Mário Branco e saiu por volta das 13h40.

De recordar que Marco Silva foi oficializado pelo clube da Luz, esta quarta-feira, poucos minutos depois da despedida de José Mourinho.

Marco Silva, que estava livre depois de não ter aceitado a renovação por parte do Fulham, assinou contrato de duas épocas, mais uma de opção, com o Benfica.

O técnico luso, de 48 anos, não prestou ainda declarações e ainda não há data para a apresentação formal.

A oficina da Luz abre no próximo dia 25 de junho. O Benfica prepara a pré-eliminatória da Liga Europa.