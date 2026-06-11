Mourinho "era o treinador que eu queria", Marco Silva é "treinador ideal para o Benfica"

O presidente do Benfica, Rui Costa, admite que queria renovar com José Mourinho, mas que, dada a decisão do técnico ir para o Real Madrid, Marco Silva é o técnico ideal para os encarnados.

Líder encarnado dá explicações aos sócios e adeptos e já disse que ainda não recebeu os 15 milhões de euros da cláusula dos merengues, mas que está tudo tratado.

Rui Costa acrescenta que ficou "incomodado" com a imagem de Mourinho vestido a Real Madrid, mas que recebeu explicações claras sobre como se passou.

Marco Silva

"O que todos os benfiquistas esperam. Que consiga trazer os títulos que tanto ambicionamos. Acreditamos que é o treinador ideal para o Benfica. A sua experiência em Inglaterra e aquilo que tem feito dá-nos essa esperança. Estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso para o futuro do Benfica com um treinador que, acredito, nos traga o que desejamos".

Proposta de renovação a Mourinho

"Fizemo-la na altura em que entendemos e fomos conversando sobre isso. Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que eu queria para a próxima época. Tinha contrato até final da época e não o deixaríamos começar o seu último ano de contrato estando a um ano do fim. Foi o que fizemos, mas a escolha de José Mourinho foi outra. O Real Madrid apareceu pelo meio e tomou outra opção".

Eleições do Real Madrid

"O Benfica apenas teve de aguardar o desfecho do processo eleitoral do Real Madrid por via do que acabei de dizer. Assumiu que seria treinador do Real Madrid caso Florentino ganhasse as eleições. Não ficámos na mão de ninguém, controlámos sempre a situação. Todos os cenários foram previstos e analisados e estávamos prontos para qualquer cenário do lado de lá. O facto de ter estado em silêncio e de termos aguardado essas eleições não fez com que o clube estivesse parado.

Vídeo de Mourinho

"Na primeira situação fiquei [incomodado], mas recebemos uma justificação clara de como isso se tinha processado. Internamente ficou resolvido. Da parte de José Mourinho? Claro, obviamente".

Cláusula de 15M

"Os acordos estão todos feitos. Ainda não recebemos os 15 milhões mas estão garantidos e a chegar a qualquer momento. Faz parte das burocracias."

Marco Silva é grande treinador

"Procurarei sempre que os nossos treinadores tenham o maior prazo no clube. Mourinho escolheu um outro projeto para a carreira. A aposta no treinador português, neste momento, visa duas coisas: uma porque gosto e acredito, outra porque considero que Marco Silva é um grande treinador e está no momento ideal da carreira para treinar um clube como o Benfica. A partir do momento em que cheguei a Marco Silva, as outras escolhas foram completamente eliminadas".

Proposta de renovação a Mourinho

"Mourinho sempre soube da minha parte que não iria começar a próxima temporada sem a renovação. Nunca esteve em causa a continuidade de Mourinho e ele sabe isso. Conversávamos todos os dias e não há como fugir a este tema. Mas entendemos alongar este período e, no final da época, fazíamos a renovação. Outro aspeto importante e que fique claro: a proposta oficial a Mourinho surge antes da última jornada, à qual tínhamos uma esperança remota de chegar ao segundo lugar".

Plantel na próxima época

"Não são todos os jogadores negociáveis, não temos a lista total do mercado e pusemos todos os jogadores à venda. Sabemos, de antemão - e não vou estar a esconder -, que o facto de não termos Champions vai obrigar a alguns esforços. Mas queremos manter a base do plantel e retocar o que precisa de reforços. Desde logo, e a olho nu, a saída de Otamendi vai obrigar a reforço na zona central. A ausência da Champions pesa em qualquer clube, mas vamos estar prontos a investir no mercado para podermos lutar por todas as competições".

E se Florentino tivesse perdido as eleições?

"Mourinho não seria treinador do Benfica. Havia um acordo de cavalheiros entre as partes no qual o Benfica não sairia prejudicado, mas já estaria a pensar no futuro treinador. Respeitosamente, ambas as partes chegaram a esse acordo e ninguém sairia prejudicado."

Marco Silva, segunda escolha?

"Se apresentámos uma proposta de renovação a Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não ficou, isso é uma coisa óbvia. Em relação a todos os nomes que foram falados, deixem-me dizer uma coisa muito clara e transparente: em Portugal gosta-se muito da questão da 1ª, 2ª escolha. É uma questão recorrente. Mas nenhum clube nesta decisão deixa de fazer uma shortlist. Não vou estar a falar em nomes que foram ou não contactados ou que foram ou não oferecidos ao Benfica. Assim que Marco Silva se mostrou disponível, a nossa opção foi Marco Silva. Tenho de pensar como o Benfica conquista títulos".

Mourinho e Real Madrid

"Mourinho nunca nos escondeu que tinha havido uma aproximação do Real Madrid. O resto... Teve de ter o seu percurso. Basta lembrar a última conferência de Mourinho ao serviço do Benfica. Ele próprio, naquele dia, não vos disse se ficava, mas disse que havia grandes possibilidades disso. Fizemos uma proposta séria a José Mourinho e respeitámos que tivesse tomado outra decisão na carreira. É um caso já ultrapassado, será treinador do Real Madrid, e o nosso será Marco Silva".

Novo treinador e novo plantel

“É evidente que ir buscar um treinador à Premier League nunca é fácil, mas houve o respeito de percebermos o valor de Marco Silva e de Marco Silva perceber que vinha para Portugal, que não poderiam ser valores similares ao que se paga no campeonato mais bem pago do mundo. Está mais do que identificado com o projeto do Benfica, assistiu aos jogos do Benfica ao longo do ano e está a par das lacunas. Não vou referir o que já pediu ou deixou de pedir. É exigente e ainda bem para nós, iremos tentar chegar a um consenso em relação às possibilidades do clube para formar o melhor plantel para atacar todas as frentes. Vou assumir claramente: toca-nos um ano diferente. Primeiro passo é entrar na Liga Europa, uma vez que temos três pré-eliminatórias. Depois temos de nos assumir como candidatos. O campeonato falha-nos há três anos e queremos ter um plantel pronto para todas essas frentes. Vejo o Marco muito otimista, confiante com a matéria-prima que temos em casa. Evidentemente, com mais alguns reforços que sejam necessários.

Cláusula de rescisão

"A cláusula de rescisão do Marco é a mesma, 15 milhões de euros. Marco Silva será apresentado amanhã. " [Cláusula] É uma opção de campeão nacional. Se for campeão, estende automaticamente mais um ano".

Arbitragem

"A época correu mal. Foi atípica em muitos aspetos. E falando da época e justificando-a: é atípica em vários aspetos. Estamos a falar da situação da Liga Europa, mas nada é mais preocupante do que aquilo que aconteceu o ano passado. Logo a forma como começou, vir do Mundial de Clubes e começar a competir passados 20 dias, sem férias, sem nada. Isso custou-nos bastante, muito mais do que este período agora. Nessa altura, tivemos um foco muito grande nas competições imediatas que tínhamos pela frente, vínhamos quase do Mundial de Clubes diretos para a Supertaça e pré-eliminatória da Champions. Os objetivos foram ambos alcançados, mas levaram a uma dureza e sacrifício enorme por parte dos atletas e da estrutura. Ninguém teve o desligar. E depois tivemos uma descarga enorme física e mental que nos custou bastante no campeonato. No campeonato cometemos erros que não devíamos ter cometido. É atípico um clube acabar o campeonato sem derrotas e em 3º lugar, mas não se pode ter 11 empates durante o ano. Perder tantos pontos em casa... Ficámos afastados do título devido a esses erros. Muitos empates e perdas de pontos cruciais. Mas se nós cometemos muitos erros durante o ano, e não posso fugir deles, também não podemos escamotear tudo o que aconteceu na arbitragem. Não me escondo atrás disso, mas não me posso esquecer do que foi feito. Não me lembro de um clube ter sido tão prejudicado durante um ano como o Benfica foi este ano. E se isso teve implicações na classificação? Claro. E não podemos ficar indiferentes a isso".

Schjelderup e António Silva têm proposta de renovação

"A proposta de renovação está na mão dele. Não é um caso urgente porque não está a acabar contrato, mas vamos aguardar pela decisão. Quando acabar, conversaremos com ele. António Silva também tem proposta de renovação em cima da mesa. A nossa competência é renovar os jogadores que entendemos que merecem. A competência deles é aceitar ou não e espero que ele aceite."

Modelo de jogo

"Não é indiferente o modelo de jogo de Marco Silva ser quase idêntico àquele que temos utilizado. Também teve essa grande influência. Está pronto para pegar neste plantel e fazê-lo funcionar. E depois, pela carreira que tem tido e pelo facto de ser conhecedor do futebol português, muito embora esteja há 9 anos lá fora nunca deixou de acompanhar o futebol português e de estar identificado com os pergaminhos e exigência do Benfica. Vimos de um ano que não foi bom, e alguém ter a coragem e força para levantar a equipa do Benfica...".

[Atualizado às 19h04]