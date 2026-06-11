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Rui Costa suspenso por 45 dias

11 jun, 2026 - 20:01 • Lusa

Em causa declarações do líder dos encarnados sobre arbitragens.

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O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu por 45 dias o presidente do Benfica, Rui Costa, na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Em causa estão as críticas dirigidas ao árbitro Gustavo Correia, depois do empate a dois golos em Famalicão, da 32ª jornada da última edição da I Liga portuguesa.

"Eu acredito, até porque fui jogador, que ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos e quem vai à Liga dos Campeões sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. O que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade de ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. Aquilo que este senhor fez aqui hoje foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões", afirmou Rui Costa, em 2 de maio, após o desfecho da partida.

Além da suspensão de 45 dias, o líder máximo dos `encarnados` foi multado em 7.650 euros pelo CD da FPF, que o castigou pela "prática de uma infração de lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".

Segundo o documento hoje divulgado pelo CD da FPF, o Benfica, que também foi alvo de uma queixa por parte da APAF, face a uma publicação nas redes sociais, em que oferecia o prémio de `homem do jogo` à equipa de arbitragem, liderada por Gustavo Correia, foi absolvido.

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