Marco Silva. “Maior desafio da minha carreira”

O técnico Marco Silva foi oficialmente apresentado como treinador do Benfica. “É uma honra e um orgulho enorme. Grande responsabilidade por estar neste cargo”, refere.

“O seu sucesso será o sucesso de milhões de benfiquistas. Que comecemos aqui uma etapa muito bonita. Seja bem-vindo”, começou por dizer Rui Costa.

Já Marco Silva esclarece: “O que está para trás não me interessa. Não me preocupa ser a segunda escolha. O convite foi claro”, referiu o técnico no Museu Cosme Damião.

"Queremos tornar o Benfica campeão". O novo técnico diz que o objetivo é acrescentar mais títulos ao clube. “Queremos ter identidade dominadora e que seja capaz de colar a grande força dos adeptos à equipa”.

Marco Silva assinou por duas épocas, mais uma de opção. Fica com cláusula de 15 milhões de euros e recebeu o cartão de sócio dos encarnados.

Apresentação

“Uma honra e um orgulho enormes. São as duas palavras que quero expressar. E acrescentar a terceira, a grande responsabilidade que este cargo acarreta. A honra, o orgulho e a responsabilidade"

Identidade dominadora

"Quem está neste clube tem de pensar dessa forma, a sua grandeza... é com o objetivo sempre de acrescentar algo. Identidade? Dominadora. Terá de ser o caminho para vencer em Portugal. Ser uma equipa que seja capaz de colar aos adeptos, que haja uma ligação muito forte. Sabemos que o apoio será cada vez maior se a equipa corresponder. Uma forma positiva e dominadora de jogar que na minha opinião representa o Benfica."

Segunda opção?

"A primeira vez que comunicou comigo e falámos, se eu estava disposto. O Benfica estava à procura de treinador, quando o presidente falou comigo, quer dizer que eu era a primeira opção. O convite foi claro e a minha resposta também foi clara."

Sucesso

"Se não acreditasse não estava aqui. Acredito que eu e os jogadores estamos capazes de acrescentar algo para tornar o Benfica campeão e competitivo. Todos sabemos a dificuldade que é, temos equipas com grande qualidade. Objetivo é ser campeão. Passaram treinadores de grande qualidade, as razões não me competem estar a comentar, trazer a confiança e positividade que os adeptos precisam. É para isso que aqui estou"

Se não vencer...

"Qualquer treinador tem o lugar em risco. Quando decidi entrar nesta carreira... convivo muito bem com isso. Sou equilibrado para perceber. Assinei por dois anos com o Benfica, mas o meu objetivo é ficar três anos no Benfica. A parte financeira "não foi a principal razão, senão não estava aqui, como sabem"

Objetivo

"O Benfica quando não ganha ninguém pode falar em positividade. Temos de quebrar, é o objetivo, sermos campeões. Importa referir que temos 3 adversários à altura para tornar a nossa tarefa mais difícil"

Plantel

"Tem qualidade, estamos a trabalhar para podermos reforçar. Perdemos um elemento importante, é uma das posições que temos de reforçar. Não estar na Champions tem um peso muito grande, não só em termos financeiros. Não é por isso que o Benfica não vai investir e não lutar por títulos"

Sudakov

"É jogador do Benfica, contamos com ele. Foi um grande investimento. Basta olhar para as características das minhas equipas. É um jogador do qual conseguimos tirar o melhor- Será o momento dele provar. Acredito bastante nele. Teve um ano difícil. Terá todo o nosso apoio e confiança."

Liga Europa

"Somos candidatos à Liga Europa. Ambicionamos a final em Frankfurt".

Plantel

"Haverá espaço para reforçar o plantel. Tenho alguns princípios e perfis definidos para alguns jogadores. Deixar uma mensagem clara para os adeptos e para o plantel, a base está lá, acreditamos muito. A parte financeira não é para mim mas haverá espaço".

Maior desafio?

"Comecei no Estoril, foi onde tudo começou. Muito orgulhoso do projeto. Nem todos os clubes têm capacidade para lutar por títulos. O Benfica é um dos grandes clubes do mundo. Percebo a questão de Inglaterra, poder estar no Benfica traz responsabilidade. Mas a pressão, se não existir, eu sou o primeiro a colocá-la. A grandeza e a dimensão trarão pressão naturalmente. A pressão é um privilégio. Há momentos em que vai estar bem forte, outros em que vamos conseguir desfrutar, é um bocado isto, temos de ser capazes de aguentá-la. Sei que no momento menos positivo a pressão cai toda no treinador".

Reforços do Fulham?

"Não vou individualizar. Neste momento não está em cima da mesa nenhum jogador do Fulham."

Mensagem

"É o maior desafio da minha carreira. Exigência máxima e paixão. Lembrar aos adeptos a força que nós temos".

[Atualizado às 17h43]