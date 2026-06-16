- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
-
Fundo norte-americano abdica de compra de participação qualificada no Benfica
16 jun, 2026 - 23:49 • Lusa
Em causa o negócio anunciado em abril pelo empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, para venda da sua participação de 16,38% na Benfica SAD.
O fundo norte-americano Entrepreneurial Equity Partners (EEP) renunciou à aquisição de uma participação qualificada na Benfica SAD, informou esta terça-feira em comunicado o clube presidido por Rui Costa.
“A Sport Lisboa e Benfica — Futebol SAD (Benfica SAD) vem por este meio informar que recebeu o comunicado anexo do seu acionista Sport Lisboa e Benfica, que este também divulgará no seu sítio oficial, que informa o mercado que o fundo americano Entrepreneurial Equity Partners (EEP) renunciou à aquisição de uma participação qualificada no capital social da Benfica SAD”, lê-se no documento divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Em causa está o negócio anunciado no final de abril pelo empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, para venda da sua participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.
- Bola Branca 18h15
- 16 jun, 2026
-