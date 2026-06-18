Benfica tem dois jogos de treino marcados para o Algarve

O Benfica anunciou dois jogos de preparação, à porta aberta, durante a pré-temporada.

Os encarnados vão defrontar os brasileiros do Flamengo, a 11 de julho, e os espanhóis do Villarreal a 17.

Ambas as partidas vão ser realizadas no Estádio Algarve.

Antes destes dois encontros estão previstos outros dois, mas à porta fechada, que devem realizar-se no centro de estágio das águias no Seixal.

De recordar que o Benfica, agora de Marco Silva, começa a trabalhar a 25 de junho e tem a primeira partida oficial a 23 de julho, contra o St Gallen, na Suíça, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.