- Bola Branca 12h45
- 19 jun, 2026
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Benfica
Conheça a (nova) equipa técnica do Benfica
19 jun, 2026 - 16:18 • Carlos Calaveiras
Há regressos, manutenções e novidades entre os cinco elementos que vão auxiliar o novo treinador encarnado.
O Benfica oficializa a composição da equipa técnica que vai acompanhar Marco Silva na Luz.
Há regressos, manutenções e novidades entre os seis elementos que vão auxiliar o novo treinador encarnado.
Da anterior equipa técnica de José Mourinho transita Ricardo Rocha, que já está no clube desde 2024, ainda com Roger Schmidt.
Acompanham Marco Silva, vindos do Fulham, o adjunto Gonçalo Santos, o preparador físico Gonçalo Pedro, o treinador de guarda-redes Fernando Ferreira (que regressa à Luz onde esteve com Bruno Lage, Jorge Jesus e Roger Schmidt) e Bruno Mendes (head performance).
Quem também chega é Francisco Bacelar Costa (treinador adjunto/analista), que trabalhou com Sérgio Conceição no FC Porto e estava agora no Fortuna Sittard.
Marco Silva chega do Fulham, assina até 2028, com mais um ano de opção, e substitui José Mourinho.
O Benfica abre a “oficina” para a nova época a 25 de junho.
- Bola Branca 12h45
- 19 jun, 2026
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