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Benfica

Conheça a (nova) equipa técnica do Benfica

19 jun, 2026 - 16:18 • Carlos Calaveiras

Há regressos, manutenções e novidades entre os cinco elementos que vão auxiliar o novo treinador encarnado.

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O Benfica oficializa a composição da equipa técnica que vai acompanhar Marco Silva na Luz.

Há regressos, manutenções e novidades entre os seis elementos que vão auxiliar o novo treinador encarnado.

Da anterior equipa técnica de José Mourinho transita Ricardo Rocha, que já está no clube desde 2024, ainda com Roger Schmidt.

Acompanham Marco Silva, vindos do Fulham, o adjunto Gonçalo Santos, o preparador físico Gonçalo Pedro, o treinador de guarda-redes Fernando Ferreira (que regressa à Luz onde esteve com Bruno Lage, Jorge Jesus e Roger Schmidt) e Bruno Mendes (head performance).

Quem também chega é Francisco Bacelar Costa (treinador adjunto/analista), que trabalhou com Sérgio Conceição no FC Porto e estava agora no Fortuna Sittard.

Marco Silva chega do Fulham, assina até 2028, com mais um ano de opção, e substitui José Mourinho.

O Benfica abre a “oficina” para a nova época a 25 de junho.

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  • 19 jun, 2026
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