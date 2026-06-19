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Gabriel Índio perto do Benfica

19 jun, 2026 - 15:56 • Rui Viegas

Jovem central brasileiro esquerdino vem ocupar vaga de Gonçalo Oliveira.

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O brasileiro Gabriel Índio, defesa central do Athletic de Minas Gerais, estará a caminho do Benfica.

O jovem esquerdino tem 17 anos e, a confirmar-se a contratação, vai ocupar a vaga deixada por Gonçalo Oliveira, que - tal como Bola Branca adiantou no dia 7 - está de saída para o Rennes.

Gabriel Índio, de 1.86m, soma 14 partidas este ano pelo Athletic de Minas Gerais, mais dois jogos pela equipa Sub20.

O jogador esteve encaminhado para o Nápoles, de Itália.

O Benfica deve pagar cerca de 5 milhões de euros ao clube da segunda divisão brasileira.

Os encarnados também perderam o capitão Otamendi. Um central mais experiente também deve chegar à Luz.

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