Gabriel Índio perto do Benfica

O brasileiro Gabriel Índio, defesa central do Athletic de Minas Gerais, estará a caminho do Benfica.

O jovem esquerdino tem 17 anos e, a confirmar-se a contratação, vai ocupar a vaga deixada por Gonçalo Oliveira, que - tal como Bola Branca adiantou no dia 7 - está de saída para o Rennes.

Gabriel Índio, de 1.86m, soma 14 partidas este ano pelo Athletic de Minas Gerais, mais dois jogos pela equipa Sub20.

O jogador esteve encaminhado para o Nápoles, de Itália.

O Benfica deve pagar cerca de 5 milhões de euros ao clube da segunda divisão brasileira.

Os encarnados também perderam o capitão Otamendi. Um central mais experiente também deve chegar à Luz.