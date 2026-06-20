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França

Deixa Benfica. Gonçalo Oliveira no Rennes

20 jun, 2026 - 18:21

Defesa central esteve 15 anos de águia ao peito, mas não se estreou na equipa principal.

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Está confirmada a notícia avançada pela Renascença: Gonçalo Oliveira troca o Benfica pelo Rennes a troco de 3,5 milhões de euros.

O jovem central canhoto assinou contrato até 2031 com o clube francês.

Na última temporada na Luz, Gonçalo Oliveira fez parte do plantel principal, foi chamado algumas vezes, mas jogou apenas pela equipa B.

"Após 15 anos de águia ao peito, chega o momento de fechar este capítulo tão especial da minha vida. Foram anos de crescimento, aprendizagem, desafios e conquistas que levarei para sempre comigo. Quero agradecer a todos os colegas, treinadores, staff, dirigentes, adeptos e a todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte desta caminhada e contribuíram para o meu percurso. O Benfica será sempre uma parte importante da minha história. Obrigado por tudo.", disse Gonçalo Oliveira.

Já os encarnados, no site oficial, desejaram "as maiores felicidades" a Gonçalo Oliveira.

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