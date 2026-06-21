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Benfica
Mário Branco. Pavlidis “quer ficar no Benfica e vai ficar"
21 jun, 2026 - 16:13
Dirigente encarnado garante que está atento ao mercado da liga turca, mas sem revelar nomes.
O diretor geral do Benfica, Mário Branco, garante que os encarnados contam com Pavlidis e nega que haja propostas para a sua saída.
"Não têm qualquer fundamento [notícias sobre a saída]. Ele [Pavlidis] tem contrato connosco até 2029, estamos muito felizes com ele", disse Mário Branco.
Em entrevista ao jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o dirigente encarnado explica: "De repente, ouvi falar de propostas da Turquia, mas ninguém falou com o Benfica. Não temos ofertas nem contactos. São apenas rumores."
Mário Branco não tem dúvidas: O avançado grego "marcou mais de 50 golos nas últimas duas épocas pelo Benfica. É um jogador importante para nós e queremos mantê-lo. Ele quer ficar no Benfica e vai ficar".
Na mesma entrevista, o diretor geral das águias reconheceu que está atento ao mercado turco.
“Há muitos jogadores da Liga turca de quem gosto muito. Estamos a controlar o mercado. Nunca sabemos se esta época poderemos ter algum alvo da liga turca. Mas “não vou revelar nomes para o preço não aumentar”.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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