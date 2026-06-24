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Cristina Martin Prieto sai do Benfica

24 jun, 2026 - 23:05 • Carlos Calaveiras

Internacional espanhola cumpriu dois anos na Luz e foi a melhor marcadora na primeira temporada.

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A avançada Cristina Martín-Prieto vai deixar o Benfica.

Os encarnados confirmam que a espanhola, de 33 anos, em final de contrato, "seguirá novo rumo".

Na primeira temporada na Luz, Cristina Martin Prieto fez 30 golos em 37 jogos. Já na segunda época foram apenas cinco golos em 28 partidas.

Foram dois anos de conquistas: dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

A jogadora deixou mensagem aos adeptos: "Quero dizer a todos os benfiquistas que me fizeram sentir esta camisola e amá-la. Estou muito grata por tudo, e onde quer que eu vá haverá mais uma benfiquista".

Não é ainda conhecido o novo clube de Cristina Martin Prieto.

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