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Benfica

Arranca a pré-época do Benfica com Marco Silva ao comando e um reforço

25 jun, 2026 - 11:08 • Inês Braga Sampaio

O defesa brasileiro Gabriel Índio, de 17 anos, proveniente do Athletic-MG, integra o grupo de 30 jogadores que se apresentaram aos trabalhos, esta quinta-feira.

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A equipa principal masculina do Benfica arrancou esta quinta-feira os trabalhos da pré-época 2026/27, com Marco Silva a estrear-se como treinador e um reforço ainda não anunciado.

O defesa-central e esquerdo brasileiro Gabriel Índio, de 17 anos, proveniente do Athletic-MG, integrou o grupo de 30 futebolistas que se apresentaram no Benfica Campus esta quinta-feira.

Neste primeiro dia de pré-temporada, os jogadores têm marcados os habituais exames médicos e as avaliações físicas.

Marco Silva ainda não pode contar com Amar Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup e Dodi Lukébakio, por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026.

Jogadores presentes no arranque:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira e André Gomes;

Defesas: António Silva, Bah, Dahl, João Fonseca, Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder, Rui Silva e Gabriel Índio;

Médios: Barrenechea, Sudakov, Manu, Barreiro, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Rafael Luís e João Rego;

Avançados: Bruma, Ivanovic, Pavlidis, Prestianni, Rafa, Tiago Gouveia, Jaden Umeh, Anísio Cabral e Edokpolor.

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