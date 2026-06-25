- Bola Branca 12h45
- 25 jun, 2026
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Benfica
Está a pensar ver o Benfica na casa do St. Gallen? Este português sabe tudo o que tem de saber
25 jun, 2026 - 15:27 • Redação*
Presidente da casa do Benfica de Rorschach, Joaquim Pereira, deixa alguns conselhos para os adeptos... e para Marco Silva, o novo treinador do clube.
O Benfica começou a temporada esta quinta-feira e no horizonte está a deslocação europeia à Suíça para defrontar o St. Gallen, na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa.
Em declarações a Bola Branca, o presidente da casa do Benfica de Rorschach, Joaquim Pereira, antecipa uma moldura humana importante e deixa algumas dicas para quem está a planear ver ao vivo a estreia do novo Benfica.
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“É uma grande surpresa para nós, estamos muito contentes. E de certeza que vamos ter a casa cheia, isso é garantido. Nós aqui temos uma ligação extraordinária entre as várias casas do Benfica, como a de Zurique ou Lenzburg", revela com felicidade.
Para os adeptos portugueses que se deslocarem de fora da cidade helvética, o emigrante deixa uma recomendação prática para evitar problemas logísticos no dia a dia. “Procurem arranjar alojamento. Depois, a partir daqui, apanham um autocarro direto quase até ao estádio. No dia do jogo, os autocarros que transportam as pessoas diretamente para lá são gratuitos”, conta.
Ao olhar para aquilo que o Benfica pode encontrar ali, Joaquim Pereira prevê uma equipa do St. Gallen pragmática e perigosa nas transições.
“Eles vão defender e tentar o contra-ataque. Normalmente, quando jogam contra equipas como Basileia, Young Boys ou o Sion, o St.Gallen não joga num ataque continuado”, avisa este homem que costuma acompanhar os jogos no Kybunpark.
Pereira, destacando a maneira organizada como jogam os helvéticos, serve de olheiro para Marco Silva: “Jogam muito bem com quatro defesas, são fortes a defender. Têm dois ou três elementos muito bons no meio-campo e jogam normalmente num sistema de 4-4-2”.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
- Bola Branca 12h45
- 25 jun, 2026
-