- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Futebol feminino
Hexacampeã Christy Ucheibe deixa Benfica
25 jun, 2026 - 17:27 • Carlos Calaveiras
Internacional camaronesa sai a custo zero depois de ter assinado a 14 de fevereiro de 2020.
O Benfica confirma que Christy Ucheibe deixa o clube após seis temporadas de águia ao peito.
Ucheibe deixou mensagem emocionada: “O Benfica estará sempre no meu coração, é a minha vida, é o meu amor porque assinei no dia 14 de fevereiro de 2020, o dia dos namorados. Vou sentir falta de tudo, dos adeptos, do espírito vencedor”.
A defesa/médio nigeriana, uma das hexacampeãs encarnadas, esteve em 179 jogos e marcou 11 golos.
Para além de seis campeonatos, a jogadora de 25 anos conquistou ainda 2 Taças de Portugal, 5 Taças da Liga e 2 Supertaças.
A jogadora estava em fim de contrato com o Benfica. Na mesma situação estão, entre outras, Carole Costa e Chandra Davidson.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-