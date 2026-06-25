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Hexacampeã Christy Ucheibe deixa Benfica

25 jun, 2026 - 17:27 • Carlos Calaveiras

Internacional camaronesa sai a custo zero depois de ter assinado a 14 de fevereiro de 2020.

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O Benfica confirma que Christy Ucheibe deixa o clube após seis temporadas de águia ao peito.

Ucheibe deixou mensagem emocionada: “O Benfica estará sempre no meu coração, é a minha vida, é o meu amor porque assinei no dia 14 de fevereiro de 2020, o dia dos namorados. Vou sentir falta de tudo, dos adeptos, do espírito vencedor”.

A defesa/médio nigeriana, uma das hexacampeãs encarnadas, esteve em 179 jogos e marcou 11 golos.

Para além de seis campeonatos, a jogadora de 25 anos conquistou ainda 2 Taças de Portugal, 5 Taças da Liga e 2 Supertaças.

A jogadora estava em fim de contrato com o Benfica. Na mesma situação estão, entre outras, Carole Costa e Chandra Davidson.

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