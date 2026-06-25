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Mourinho e o Benfica. “Última época conta como o nono” título

25 jun, 2026 - 19:42 • Carlos Calaveiras

Técnico esteve na Luz na época que terminou, não venceu títulos, mas está agora no Real Madrid.

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O treinador José Mourinho não tem dúvidas: "Conquistei oito campeonatos, mas nunca de forma invicta. A última época conta como o nono”.

Em entrevista ao canal de Youtube "Beast Mode On", do antigo avançado Adebayo Akinfenwa, Mourinho acrescentou: “Não ganhei o título, mas foi um bom sentimento, aliviou as más sensações de não conquistar o título”.

“Em Portugal, Espanha, ou Itália, nós e os adeptos, somos latinos, emocionais. Pensamos ‘somos profissionais, temos de respeitar os adeptos’. Ao não perdermos jogos, e ao marcarmos golos ao último minuto, os adeptos gostam disso, é uma demonstração de respeito a eles”, acrescentou.

O agora treinador do Real Madrid lembra que não começou a época e que nunca estiveram mos na liderança do campeonato, mas “fizemos uma época bastante boa, mas este FC Porto, apesar de ter perdido um ou outro jogo, ganhava, ganhava e ganhava, e nós não ganhámos sempre. Sempre que empatávamos, a distância aumentava, e não os conseguimos apanhar. No entanto, o estatuto invicto soube bem".

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