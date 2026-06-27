Benfica. Orçamento aprovado

O orçamento do Benfica para a próxima época foi aprovado com 54,57% dos votos.

Na segunda assembleia geral do dia, no pavilhão 2 da Luz, votaram 8209 sócios.

Antes, o presidente Rui Costa defendeu as contas dos encarnados:

"O orçamento que hoje submetemos à vossa apreciação é, acima de tudo, a expressão de uma visão para o Sport Lisboa e Benfica: a de um clube que se quer cada vez mais forte, mais competitivo e financeiramente mais robusto. Projetamos para 2026/27 um resultado positivo de 8,4 milhões de euros. Não encaramos este valor como um fim em si mesmo, mas como uma condição essencial para continuar a investir onde mais importa: na competitividade das nossas equipas, no desenvolvimento das nossas modalidades e na capacidade do Sport Lisboa e Benfica de lutar por títulos em todas as frentes. Queremos cada vez mais conciliar ambição desportiva com responsabilidade financeira", disse.

Também este sábado, mas de manhã, o presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu culpas pelos resultados alcançados pelos encarnados na época futebolística 2025/26, no discurso de abertura da primeira Assembleia Geral deste sábado, tendo admitido que ficaram "aquém da exigência" do clube.