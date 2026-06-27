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Futebol feminino
Carole e o Benfica. “Nem sempre os últimos capítulos refletem a dimensão da história que foi construída”
27 jun, 2026 - 22:20 • Carlos Calaveiras
Uma das capitãs dos encarnados deixa o clube após seis temporadas.
A defesa central Carole Costa despediu-se, este sábado, do Benfica em mensagem deixada nas redes sociais.
"Levo a consciência tranquila de quem sempre deu tudo por este símbolo", escreveu a atleta, de 36 anos, que esteve seis épocas na Luz e conquistou 15 títulos.
Na mensagem fica implícita uma mágoa para a forma como terminou a ligação entre o clube e uma das capitãs.
“Sempre imaginei que o meu último jogo seria de águia ao peito”, começa por explicar a central goleadora.
"Nem sempre os últimos capítulos refletem a dimensão da história que foi construída. Nem sempre as circunstâncias ou as decisões correspondem àquilo que idealizamos", escreveu Carole Costa, acrescentando: "Os finais não apagam os anos de dedicação, os momentos vividos e tudo aquilo que foi construído ao longo deste percurso."
A fechar, mensagem para os adeptos: “Aos Benfiquistas, obrigada pelo carinho, pelo apoio e por terem caminhado connosco ao longo destes anos. Foi um privilégio jogar perante vocês e sentir a grandeza deste clube”.
“Obrigada, Benfica. Para sempre uma de vós”.
A mais internacional de sempre por Portugal deve prosseguir a carreira no estrangeiro.
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