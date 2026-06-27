Rui Costa confirma defesa central (sem revelar nome) e ala também vai chegar

O presidente do Benfica, Rui Costa, confirma que a equipa da Luz já tem um defesa central experiente contratado e que ainda vai chegar um extremo.

“Sabemos que há posições que estão vazias como o caso do defesa-central e que até já foi dito publicamente, e é verdade, o Benfica quer um central mais experiente para aquele setor, uma vez que tem António [Silva], Tomás Araújo, tem agora [Gabriel] Índio com 17 anos e consideramos que necessitamos de um defesa com mais experiência a fazer este quarteto. Esse jogador chegará nos próximos dias, é uma coisa que já está tratada, negociada, tudo feito com o jogador”, disse Rui Costa, durante a assembleia geral dos encarnados.

“Peço desculpa mas não vou dizer quem é por uma razão muito simples: o que se está a tentar contornar, e é uma coisa que acontece nos mercados, é que muitos clubes como já fizeram o exercício até 30 de junho só querem transferir os jogadores a partir de 1 de julho. Aquilo que estamos a tentar contornar é que ele possa chegar um dia ou dois mais cedo, mesmo quebrando este pedido do clube de onde ele vem. É uma coisa banal, usual. O central está garantido, vai haver a entrada de mais um ala seguramente. Há essa necessidade”, acrescentou.

O líder encarnado lembra ainda que “não entrou ninguém, mas da equipa base só saiu Otamendi. É uma base válida, que pode ser muito melhor do que foi e o que considerarmos melhorar a partir daqui será troca por troca".

O Benfica, agora treinado por Marco Silva, já está a trabalhar na preparação da nova época.