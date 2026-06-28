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Benfica
Lenglet, o substituto de Otamendi no Benfica?
28 jun, 2026 - 15:38 • Carlos Calaveiras
Central gaulês tem 31 anos, é canhoto e várias épocas em Espanha. Nome não foi ainda oficializado.
O francês Clément Lenglet, do Atlético Madrid, está a ser apontado pela imprensa como sendo o defesa central experiente que o Benfica tem contratado para a nova temporada.
O internacional gaulês, de 31 anos, vai ser, segundo o ABC e outras fontes, o substituto de Otamendi na equipa encarnada.
Lenglet fez duas épocas no Atlético Madrid, 60 jogos, três golos e três assistências. Antes, jogou em Nancy, Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Villa.
O Benfica vai contratar um defesa central, informação confirmada pelo presidente Rui Costa e pelo diretor geral Mário Branco. O nome não foi oficializado, mas o negócio está dado como fechado.
A equipa da Luz, agora liderada por Marco Silva, já trabalha. O jogador deve chegar depois de 1 de julho.
Outra contratação perto de se concretizar é “um ala”, referiu o líder encarnado este sábado durante a assembleia geral do clube.
- Bola Branca 18h15
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