Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Lenglet, o substituto de Otamendi no Benfica?

28 jun, 2026 - 15:38 • Carlos Calaveiras

Central gaulês tem 31 anos, é canhoto e várias épocas em Espanha. Nome não foi ainda oficializado.

A+ / A-

O francês Clément Lenglet, do Atlético Madrid, está a ser apontado pela imprensa como sendo o defesa central experiente que o Benfica tem contratado para a nova temporada.

O internacional gaulês, de 31 anos, vai ser, segundo o ABC e outras fontes, o substituto de Otamendi na equipa encarnada.

Lenglet fez duas épocas no Atlético Madrid, 60 jogos, três golos e três assistências. Antes, jogou em Nancy, Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Villa.

O Benfica vai contratar um defesa central, informação confirmada pelo presidente Rui Costa e pelo diretor geral Mário Branco. O nome não foi oficializado, mas o negócio está dado como fechado.

A equipa da Luz, agora liderada por Marco Silva, já trabalha. O jogador deve chegar depois de 1 de julho.

Outra contratação perto de se concretizar é “um ala”, referiu o líder encarnado este sábado durante a assembleia geral do clube.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)