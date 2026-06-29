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Lenglet já está em Portugal para reforçar o Benfica

29 jun, 2026 - 15:56 • Eduardo Soares da Silva

Defesa deixa o Atlético de Madrid e será o substituto de Otamendi no eixo da defesa encarnada.

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O defesa francês Clément Langlet já aterrou em Portugal, ao início da tarde desta segunda-feira, para reforçar o Benfica.

O central de 31 anos vai ser o substituto de Nico Otamendi nas águias, que deixou o clube para regressar à Argentina.

À chegada, Lenglet fez apenas curtas declarações, reforçando a ideia que "está muito feliz" por chegar ao clube português.

Formado no Nancy, Lenglet está há dez anos a competir ao mais alto nível: passou pelo Sevilha, Barcelona, Tottenham, Aston Villa e jogou nas últimas duas temporadas no Atlético de Madrid.

Lenglet foi internacional A por França em 16 ocasiões e esteve no Euro 2020.

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  • 29 jun, 2026
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