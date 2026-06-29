- Bola Branca 12h44
- 29 jun, 2026
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Lenglet já está em Portugal para reforçar o Benfica
29 jun, 2026 - 15:56 • Eduardo Soares da Silva
Defesa deixa o Atlético de Madrid e será o substituto de Otamendi no eixo da defesa encarnada.
O defesa francês Clément Langlet já aterrou em Portugal, ao início da tarde desta segunda-feira, para reforçar o Benfica.
O central de 31 anos vai ser o substituto de Nico Otamendi nas águias, que deixou o clube para regressar à Argentina.
À chegada, Lenglet fez apenas curtas declarações, reforçando a ideia que "está muito feliz" por chegar ao clube português.
Formado no Nancy, Lenglet está há dez anos a competir ao mais alto nível: passou pelo Sevilha, Barcelona, Tottenham, Aston Villa e jogou nas últimas duas temporadas no Atlético de Madrid.
Lenglet foi internacional A por França em 16 ocasiões e esteve no Euro 2020.
- Bola Branca 12h44
- 29 jun, 2026
-