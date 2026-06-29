Lenglet no Benfica? "Há melhores", garante Álvaro Magalhães

"É um central que conheço bem. Vejo muitos jogos de Espanha e, principalmente, do Atlético de Madrid. Penso que há melhores. É um jogador que, para mim, não encaixa bem naquilo que o Benfica pretende. O Otamendi tem outras características, é diferente, tem outra qualidade", aponta o antigo defesa encarnado.

Apesar do currículo - Atlético, Aston Villa, Tottenham, Barcelona e Sevilha -, o nome não convence totalmente. Uma das vozes que mostra desconfiança é Álvaro Magalhães.

O nome do substituto de Otamendi começar a circular, não só em Portugal. Este domingo, Clément Lenglet foi associado ao Benfica. De acordo com a imprensa desportiva espanhola, o defesa francês do Atlético de Madrid é o "central experiente" garantido por Rui Costa.

Em declarações a Bola Branca, Álvaro Magalhães sublinha a necessidade de "contratar um jogador com experiência, um patrão" para a defesa do Benfica, mas Lenglet não preenche todas as caixas deixadas vagas pelo campeão do mundo, nem mesmo o facto de ser canhoto.

"Isso é a moda. A moda agora é que tem que se contratar um jogador que jogue no lado esquerdo canhoto, mas o Otamendi não era canhoto e desempenhava bem essa função", lembra.

Nicolás Otamendi deixa um vazio complicado de preencher, mas à Renascença, Álvaro Magalhães espera ver um "patrão", que saiba sair a jogar, a chegar à Luz.

"Importante é ter um central que seja rigoroso em termos defensivos e em termos ofensivos, também. Que defenda bem e que também saiba sair com a bola, que é fundamental. Muitas das vezes é o central que faz os desequilíbrios numa ação ofensiva. Portanto, penso que o importante é ter um central que defenda bem e que seja patrão para, juntamente com os outros jogadores que ainda são mais novos, possam ter um setor defensivo consistente e equilibrado", resume.

Lenglet tem 31 anos, chegou ao Atlético de Madrid há duas temporadas, depois de ter representado o Barcelona. O defesa francês conquistou uma La Liga, uma Copa del Rey, uma supertaça espanhola e uma Liga das Nações com a seleção.