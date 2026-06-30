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Benfica confirma contratação de Lenglet por três temporadas

30 jun, 2026 - 19:23 • Eduardo Soares da Silva

Defesa francês é emprestado até ao final da temporada, mas cláusula de compra é obrigatória

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O Benfica oficializou a contratação do defesa Clément Lenglet, proveniente do Atlético de Madrid.

De acordo com a nota oficial das águias, Lenglet é cedido pelos "colchoneros" até ao fim da época, mas com uma cláusula de compra obrigatória. Lenglet assinará um contrato até 2029.

O central de 31 anos é o substituto de Nico Otamendi nas águias, que deixou o clube para regressar à Argentina. Competirá por um lugar no onze inicial com António Silva, que está a ser associado à saída, e Tomás Araújo, atualmente no Mundial 2026 com a seleção portuguesa.

Formado no Nancy, Lenglet está há dez anos a competir ao mais alto nível: passou pelo Sevilha, Barcelona, Tottenham, Aston Villa e jogou nas últimas duas temporadas no Atlético de Madrid.

Lenglet foi internacional A por França em 16 ocasiões e esteve no Euro 2020, mas vem de uma época de menor fulgor.

Nos "colchoneros", perdeu gás nas opções de Simeone na temporada 2025/26. Somou 24 jogos, dos quais 19 no campeonatos, 17 deles como titular.

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  • 30 jun, 2026
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