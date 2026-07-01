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Benfica vende Rodrigo Rêgo ao Brighton & Hove Albion
01 jul, 2026 - 12:19 • Inês Braga Sampaio
Extremo internacional jovem português, de 21 anos, assina contrato válido para as próximas cinco temporadas.
O Benfica anuncia, esta quarta-feira, a venda de Rodrigo Rêgo ao Brighton & Hove Albion.
O extremo, de 21 anos, internacional jovem por Portugal e que estava na Luz desde 2022/23, ruma à Premier League por valores não divulgados. Rêgo assinou contrato com o Brighton válido por cinco temporadas.
Utilizado principalmente na equipa B, Rodrigo Rêgo fez cinco jogos pela formação principal do Benfica, na última época.
- Bola Branca 12h44
- 01 jul, 2026
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