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Caso Duarte Gomes. Benfica pede reunião de emergência com Direção da FPF

01 jul, 2026 - 12:46 • Inês Braga Sampaio

O antigo árbitro deixou a FPF na passada sexta-feira, uma decisão que, segundo o "Record", se deveu a suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros.

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O Benfica solicita uma reunião de emergência com a Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o caso gerado com a renúncia de Duarte Gomes ao cargo de diretor técnico de arbitragem.

O antigo árbitro deixou a FPF na passada sexta-feira, uma decisão que, segundo o jornal "Record", se deveu a suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros.

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Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, o clube benfiquista pede uma reunião para "exigir esclarecimentos completos e garantias de que a arbitragem portuguesa não continuará sujeita a pressões, condicionamentos ou influências que colocam em causa a verdade desportiva".

"O Sport Lisboa e Benfica encara com extrema gravidade as informações tornadas públicas sobre a saída de Duarte Gomes da arbitragem, motivadas por interferências incompatíveis com a independência que deve reger um setor absolutamente essencial para a credibilidade das competições", lê-se.

O Benfica sublinha que será "intransigente na defesa da verdade desportiva e exigirá total transparência, independência e responsabilidade de todos aqueles que têm o dever de proteger a credibilidade do futebol português".

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