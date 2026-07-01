- Bola Branca 12h44
- 01 jul, 2026
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Benfica
Caso Duarte Gomes. Benfica pede reunião de emergência com Direção da FPF
01 jul, 2026 - 12:46 • Inês Braga Sampaio
O antigo árbitro deixou a FPF na passada sexta-feira, uma decisão que, segundo o "Record", se deveu a suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros.
O Benfica solicita uma reunião de emergência com a Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o caso gerado com a renúncia de Duarte Gomes ao cargo de diretor técnico de arbitragem.
O antigo árbitro deixou a FPF na passada sexta-feira, uma decisão que, segundo o jornal "Record", se deveu a suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros.
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Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, o clube benfiquista pede uma reunião para "exigir esclarecimentos completos e garantias de que a arbitragem portuguesa não continuará sujeita a pressões, condicionamentos ou influências que colocam em causa a verdade desportiva".
"O Sport Lisboa e Benfica encara com extrema gravidade as informações tornadas públicas sobre a saída de Duarte Gomes da arbitragem, motivadas por interferências incompatíveis com a independência que deve reger um setor absolutamente essencial para a credibilidade das competições", lê-se.
O Benfica sublinha que será "intransigente na defesa da verdade desportiva e exigirá total transparência, independência e responsabilidade de todos aqueles que têm o dever de proteger a credibilidade do futebol português".
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