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Liga Europa
Já há dia e hora para o St Gallen - Benfica
01 jul, 2026 - 20:33
Equipa suíça divulgou calendário esta quarta-feira.
Estão definidos os horários dos jogos do Benfica contra o St. Gallen para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
Foi a equipa suíça a revelar dias e horas no site oficial.
Assim, a primeira mão está marcada para dia 23 de julho na Suíça, a partir das 19h00.
Já a segunda mão, marcada para 30 de julho, no Estádio da Luz, vai começar às 20h00.
- Bola Branca 18h14
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