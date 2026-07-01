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Liga Europa

Já há dia e hora para o St Gallen - Benfica

01 jul, 2026 - 20:33

Equipa suíça divulgou calendário esta quarta-feira.

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Estão definidos os horários dos jogos do Benfica contra o St. Gallen para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Foi a equipa suíça a revelar dias e horas no site oficial.

Assim, a primeira mão está marcada para dia 23 de julho na Suíça, a partir das 19h00.

Já a segunda mão, marcada para 30 de julho, no Estádio da Luz, vai começar às 20h00.

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