- Bola Branca 12h44
- 02 jul, 2026
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Benfica
Armando pede "paz" para Marco Silva... e mais reforços a Rui Costa
02 jul, 2026 - 12:50 • Rui Viegas
Antigo lateral dos encarnados e atual treinador perspectiva o novo Benfica, sob as ordens do ex-Fulham.
Armando Sá pede tempo, e "paz", para Marco Silva conseguir desenvolver o seu trabalho no Benfica.
O antigo lateral das águias (entre 2002 e 2004), em entrevista a Bola Branca, foi convidado a analisar a chegada à Luz do treinador ex-Fulham, em substituição de José Mourinho.
"É preciso deixar Marco Silva trabalhar, há que ter paz para que ele consiga implementar as suas ideias. Já a saida de Mourinho para o Real Madrid valoriza o Benfica", sustenta Armando Sá, atual treinador no Canadá.
"O Benfica vive de títulos, então este é um momento complicado... mas Marco Silva está consciente disso", reforça, antes de considerar que o novo Benfica, versão 2026/27, tem de encontrar equilibrio em todo o plantel.
"Lenglet tem nome e muita qualidade, mas o Benfica neste momento precisa de reforçar todos os setores. E o Marco terá de entender com que material pode trabalhar. Mas reforços destes são sempre bem vindos, claro", avança o ex-defensor, hoje técnico, de 50 anos, que - pessoalmente - não descarta poder vir a trabalhar no nosso futebol. No futuro. Como líder de uma equipa técnica.
"Estou preparado para ser treinador principal, estou a estudar algumas propostas, Portugal é uma possibilidade", revela, a concluir.
- Bola Branca 12h44
- 02 jul, 2026
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