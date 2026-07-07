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Árbitro Gustavo Correia repreendido por acusação falsa contra dirigente do Benfica

07 jul, 2026 - 16:07 • Eduardo Soares da Silva

Após o polémico Famalicão-Benfica, o árbitro acusou Mário Branco de ter sido impedido pela polícia de se aproximar do árbitro, o que foi contestado pelo clube encarnado e desmentido pelas imagens de vigilância.

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O árbitro Gustavo Correia foi repreendido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por ter acusado, falsamente, o diretor geral do Benfica, Mário Branco, no final de um jogo entre Famalicão e Benfica.

O Benfica contestou os factos que o árbitro da Associação de Futebol do Porto apresentou no seu relatório no final do encontro.

Segundo o relatório, citado pelo jornal "Record", Gustavo Correia acusou Mário Branco de se ter dirigido ao árbitro e ter insultado a equipa de arbitragem, "tendo sido impedido de se aproximar de mim fisicamente pelos assistentes de recinto desportivo e pela força policial presente no local."

As águias contestaram a aproximação física, que, no seu entendimento do clube, sugeria uma tentativa de agressão. Gustavo Correia manteve a sua versão, mas as imagens televisivas não confirmaram a versão do árbitro.

No acórdão do Conselho de Disciplina, citado pelo mesmo jornal, "concluiu-se que no respetivo Relatório Final que o referido agente desportivo não se aproximou, nem foi impedido por qualquer pessoa de se aproximar fisicamente dos elementos da equipa de arbitragem".

O Benfica ficou a queixar-se um penálti por assinalar no jogo frente ao Famalicão, da 32.ª jornada, que terminou empatado a dois golos e acabaria por ser decisivo para as águias terminassem no terceiro lugar, atrás do Sporting.

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  • 07 jul, 2026
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