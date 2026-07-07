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Mercado

Novo reforço para o ataque. Benfica contrata Kaminski por 17 milhões

07 jul, 2026 - 19:38 • Eduardo Soares da Silva

Extremo polaco deixa o Colónia e assina com as águias por cinco temporadas.

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O Benfica anunciou, em comunicado, a contratação do avançado Jakub Kaminski, que chega do Colónia por 17 milhões de euros.

O extremo polaco de 24 anos assina um contrato válido por cinco temporadas, até 2031, e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O Colónia fica com uma mais-valia de 10% da próxima venda, mas caso Kaminski seja revendido já este verão, a mais-valia passa para 25%.

Kaminski esteve as últimas quatro temporadas na Bundesliga. Primeiro, jogou no Wolfsburgo, que o contratou ao Lech Poznan. Sem muito espaço após três anos para uma afirmação total, foi emprestado ao Colónia, onde marcou sete golos e fez três assistências.

O Colónia acabou por comprar o extremo por 5,5 milhões de euros e vende-o diretamente às águias, que ganham mais opções para a frente de ataque.

"Se o Benfica te chama, não pensas duas vezes. Foi muito fácil decidir, dar este passo na carreira, continuar a jogar na Europa e jogar num grande clube europeu. E, assim, o Benfica foi a melhor opção. Vamos ver como corre, mas vou dar o meu máximo para mostrar a minha qualidade dentro do campo", disse, aos meios do clube.

Em Portugal, será rival de três colegas de seleção: Kiwior, Pietuzewski e Bednarek jogam no FC Porto.

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