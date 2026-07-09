Benfica castigado com um jogo à porta fechada

O Benfica foi castigado, esta quinta-feira, com um jogo à porta fechada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

A decisão foi ratificada pelo Tribunal da Relação e já não é passível de recurso.

Segundo o jornal "Record", o castigo surge numa sequência de processos dos últimos anos, que incluem o arremesso de pirotecnia em vários jogos no Estádio da Luz.

Para além de ter de jogar sem adeptos numa partida, as águias têm ainda de pagar uma multa de 150 mil euros.

Já de acordo com o "Maisfutebol", o castigo será cumprido já na primeira jornada do campeonato, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu.