No Name Boys. Dez detidos por agressões antes de Sporting-Benfica

A PSP deteve esta quinta-feira 10 pessoas ligadas à claque benfiquista No Name Boys, por suspeita de agressões antes de um jogo de futsal entre o Benfica e o Sporting, em fevereiro, anunciou a força policial.

Segundo a PSP, a operação KICKOFF decorreu desde as 07h00 de hoje na Área Metropolitana pela "eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto" e, no total, "foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária e efetuadas 10 detenções".

"Esta operação tem como alvos elementos do grupo organizado de adeptos No Name Boys, por eventual suspeita de agressões praticadas antes do jogo de futsal entre as equipas do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de fevereiro deste ano", precisa, em comunicado, a força policial.

Nas buscas realizadas esta quinta-feira, "foi apreendida diversa prova material" que será analisada no âmbito do inquérito-crime em curso, dirigido pela 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Em 19 de fevereiro, tinham já sido detidas 124 pessoas na sequência de uma rixa entre adeptos do Benfica e do Sporting junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do dérbi de futsal entre os dois clubes no Pavilhão João Rocha, indicou então à Lusa fonte da PSP.