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Benfica estagia no Algarve
10 jul, 2026 - 23:06 • Carlos Calaveiras
Encarnados realizam dois jogos de preparação.
O plantel do Benfica já chegou ao Algarve para o estágio de pré-temporada.
À entrada da unidade hoteleira, os encarnados tiveram muitos adeptos a saudar o plantel.
Entre os eleitos do novo técnico Marco Silva já estiveram os três reforços: Gabriel Índio, Lenglet e Kaminski.
Os encarnados vão fazer dois jogos particulares no estádio Algarve: Flamengo (19h30, 11 de julho) e Villarreal (19h45, 17 de julho).
O Benfica inicia oficialmente a temporada, a 23 de julho, contra o St. Gallen, na Suíça, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa.
Veja o vídeo:
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