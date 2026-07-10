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Benfica estagia no Algarve

10 jul, 2026 - 23:06 • Carlos Calaveiras

Encarnados realizam dois jogos de preparação.

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O plantel do Benfica já chegou ao Algarve para o estágio de pré-temporada.

À entrada da unidade hoteleira, os encarnados tiveram muitos adeptos a saudar o plantel.

Entre os eleitos do novo técnico Marco Silva já estiveram os três reforços: Gabriel Índio, Lenglet e Kaminski.

Os encarnados vão fazer dois jogos particulares no estádio Algarve: Flamengo (19h30, 11 de julho) e Villarreal (19h45, 17 de julho).

O Benfica inicia oficialmente a temporada, a 23 de julho, contra o St. Gallen, na Suíça, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa.

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