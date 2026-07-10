Palhinha no Benfica? "Ele não pode pensar só no Sporting, o Marco Silva conhece-o muito bem"

Francisco Barão cruzou-se com o médio internacional português quando era "ainda menino" e quando "muita gente dizia que não chegava cá acima", mas, em declarações a Bola Branca , não poupa nos elogios ao "espírito de trabalho" e não esconde que, apesar das dúvidas de muitos, tinha a "certeza que era jogador de seleção".

O ex-defesa do Sporting e treinador fez parte da equipa técnica da equipa B dos leões entre 2013 e 2018, período em que Palhinha por lá passou, com empréstimos a Moreirense e Belenenses pelo meio.

"É natural que quem o conheça tenha vontade de o ter novamente no seu plantel. O estranho para algumas pessoas poderá ser o interesse do Benfica, que é o grande rival do Sporting, mas o Marco [Silva] conhece muito bem o Palhinha, acompanhou-o quando esteve no Sporting. De certeza que tem muita vontade de ter o Palhinha, porque é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores portugueses", partilha Francisco Barão.

E se João Palhinha vestisse a camisola do Benfica? É uma possibilidade levantada pelo jornal "Record", que adianta que os encarnados estarão a tentar contar com o internacional português formado no Sporting. É uma possibilidade que pode ter uma justificação simples: o novo treinador da Luz.

Agora, surge a possibilidade de um antigo capitão de Alvalade trocar de lados, reencontrando no maior rival quem o observou enquanto técnico principal do Sporting na época 2014/2015 e contou com o médio nas fileiras do Fulham de Inglaterra entre 2022 e 2024, antes de rumar ao Bayern de Munique.

Uma eventual ida para o Benfica seria "estranha", ainda para mais tendo em conta que um regresso ao Sporting também chegou a ser notícia.

"É muito estranho que agora apareça o Benfica, ou que o Palhinha vá para o Benfica. Mas também percebo que o João, sendo um profissional de mão cheia, tenha vontade de jogar em clubes de topo e, não sendo possível o Sporting, se este convite do Benfica for para a frente, é lógico que toda a gente terá que perceber que o João está a olhar para os seus interesses pessoais também. Sendo jogador de futebol tem que ter essa perspectiva também no seu horizonte, não pode estar a pensar só em jogar no Sporting", reconhece.

Apesar de compreender uma troca de lados, Barão também não deixa de fazer questão de sublinhar que preferia que o antigo pupilo voltasse a casa e, reforça, estando disponível, é "quase uma obrigação" do Sporting fazer acontecer.

"Era quase uma obrigação, não só pela qualidade do João mas, acima de tudo, também por sabermos que o João é um sportinguista e é um míudo formado no Sporting. Se o Sporting quer ser campeão e se luta por tudo em que entra terá tem que ter os melhores e o João faz parte dos melhores" destaca.

Francisco Barão não culpa o Sporting se deixar "fugir" um produto da formação e capitão da equipa A para o rival porque o clube "tem as suas ideias" e o técnico Rui Borges "os seus gostos". Mais, tendo em conta a saída de Morita, a mais que provável despedida de Hjulmand e mesmo olhando para as chegadas de Doumbia, Silas Andersen e Altimira, para o técnico, Palhinha "seria titular indiscutível".

Uma troca de verde e branco para encarnado, ou vice-versa, não é, de todo, nova. Talvez por ser um dos capitães na sua passagem por Alvalade faça fervilhar ainda mais os sentimentos, mas Francisco Barão não alinha. O ex-defesa leonino e antigo treinador de Palhinha torce sempre pelo médio menos, claro, contra o Sporting.

"Se for para o Benfica, aquilo que desejo ao João, porque sou amigo dele e porque gosto dele, é as melhores felicidades, mas contra o Sporting que perca sempre", diz à Renascença, não escondendo o sorriso na voz.