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Pré-época

Benfica derrotado por Flamengo

11 jul, 2026 - 21:40 • Carlos Calaveiras

Pavlidis marcou e encarnados estrearam os três reforços.

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O Benfica perdeu 2-1 contra o Flamengo no primeiro jogo de pré-temporada à porta aberta realizado no Torneio do Algarve.

Os encarnados defrontaram uma equipa que está a meio da temporada, já com mais de 30 jogos oficiais, e tentaram equilibrar a partida

Num jogo intenso especialmente por parte da equipa brasileira, que jogou duro em vários momentos (por exemplo, o jovem Umeh saiu lesionado ainda na primeira parte), houve até confusão entre bancos, com Leonardo Jardim, técnico do Fla, bastante exaltado a determinado momento.

A partida teve golos anulados e bolas nos ferros.

Pelo Benfica marcou Pavlidis, de grande penalidade. Pelo Flamengo apontaram Samuel Lino (ex-Gil Vicente) e Wallace Yan, as duas vezes antecipando-se ao capitão António Silva.

Nota na equipa de Marco Silva para as estreias dos três reforços (Lenglet, Gabriel Índio e Kaminski) e vários jovens.

O guarda-redes Trubin foi o único a cumprir os 90 minutos.

O Benfica volta a jogar contra o Villarreal, terceiro classificado no último campeonato espanhol, no dia 17 de julho a partir das 19h45.

Onze que abriu o jogo:

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Barrenechea, Leandro Barreiro e Sudakov; Rafa, Umeh e Pavlidis

Onze que fechou a partida:

BENFICA: Trubin, Banjaqui, Rui Silva, Gabriel Índio, José Neto, Manu Silva, Miguel Figueiredo, Prestianni, João Rêgo, Kaminski e Ivanovic

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