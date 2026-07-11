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Pré-época
Benfica derrotado por Flamengo
11 jul, 2026 - 21:40 • Carlos Calaveiras
Pavlidis marcou e encarnados estrearam os três reforços.
O Benfica perdeu 2-1 contra o Flamengo no primeiro jogo de pré-temporada à porta aberta realizado no Torneio do Algarve.
Os encarnados defrontaram uma equipa que está a meio da temporada, já com mais de 30 jogos oficiais, e tentaram equilibrar a partida
Num jogo intenso especialmente por parte da equipa brasileira, que jogou duro em vários momentos (por exemplo, o jovem Umeh saiu lesionado ainda na primeira parte), houve até confusão entre bancos, com Leonardo Jardim, técnico do Fla, bastante exaltado a determinado momento.
A partida teve golos anulados e bolas nos ferros.
Pelo Benfica marcou Pavlidis, de grande penalidade. Pelo Flamengo apontaram Samuel Lino (ex-Gil Vicente) e Wallace Yan, as duas vezes antecipando-se ao capitão António Silva.
Nota na equipa de Marco Silva para as estreias dos três reforços (Lenglet, Gabriel Índio e Kaminski) e vários jovens.
O guarda-redes Trubin foi o único a cumprir os 90 minutos.
O Benfica volta a jogar contra o Villarreal, terceiro classificado no último campeonato espanhol, no dia 17 de julho a partir das 19h45.
Onze que abriu o jogo:
BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Barrenechea, Leandro Barreiro e Sudakov; Rafa, Umeh e Pavlidis
Onze que fechou a partida:
BENFICA: Trubin, Banjaqui, Rui Silva, Gabriel Índio, José Neto, Manu Silva, Miguel Figueiredo, Prestianni, João Rêgo, Kaminski e Ivanovic
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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