Marco Silva. "Benfica tem de começar a ser Benfica de vez"

O novo treinador do Benfica, Marco Silva, comentou, em declarações à TVI, a partida de preparação contra o Flamengo. Não gostou do resultado, mas admite que houve alguns bons momentos. À DAZN garante que vão chegar mais reforços.

Análise ao jogo

"Temos de dar um passo na nossa preparação, aumentar o nível. O Flamengo é uma equipa com mais preparação do que nós, num contexto de jogo quase oficial, com muitas características de jogo oficial em todos os aspetos. Não estamos contentes com o resultado, somos o Benfica e entramos em todos os jogos para ganhar. Tivemos alguns bons momentos, a equipa um pouco presa, no último terço ainda não foi o que pretendemos que seja. Tivemos uma boa reação na segunda parte, nos golos que sofremos temos de ser mais fortes, o que faltou fica para trabalharmos e tentar que não volte a acontecer. É uma pré-temporada diferente, não só porque não temos jogadores que estiveram no Mundial, mas não será desculpa. O nosso objetivo é estarmos no primeiro desafio prontos para passar a eliminatória. E pouco a pouco, receber os jogadores do Mundial. O Benfica que queremos, será diferente deste".

O que faltou?

“Não é importante estar a dizer o que faltou. Queremos que não aconteça nos jogos seguintes, é uma pré-temporada diferente. Não temos seis jogadores que estão no Mundial, é uma pré-época diferente. O objetivo é estar no primeiro jogo oficial em condições de disputar a próxima eliminatória. Depois é receber aos poucos os jogadores que vêm do Mundial. Isto é só o começo, o Benfica no futuro terá de ser diferente deste.”

Aposta em Umeh

"Estão bem informados, é sinal de que a informação também sai bem para fora. Isso é uma das questões que o Benfica tem de começar a ser Benfica de vez, mas isso são questões para o futuro. Se vai ser aposta ou não, as oportunidades estão lá para as agarrarem. São jogadores nos quais acreditamos, que estão connosco. Tem dado boas respostas, que tem características importantes. Infelizmente estava triste ao intervalo, teve uma lesão que pode travar um pouco a preparação para a época, mas como todos os outros tem o nosso suporte e apoio".

João Palhinha

"Os jogadores do Benfica estiveram aqui hoje. Não falarei de nenhum jogador que não seja do Benfica".

Reforços [aqui à DAZN]

"Vamos fazer aquilo que nos compete, que é preparar a equipa. É uma equipa técnica nova, neste caso nem há muitos jogadores novos, chegou agora o terceiro jogador [Kaminski]. Aos poucos vamos integrando os jogadores que chegam. É precisar também esperar pelos jogadores que estão no Mundial. Não podemos esconder que são jogadores fundamentais para nós e, depois, continuarmos atentos ao mercado. Queremos reforçar a equipa em posições que nós claramente precisamos e vamos fazê-lo. Mas agora temos de olhar para os jogadores que temos connosco e com quem temos vindo a trabalhar nestas duas semanas e fazer com que eles percebam a nossa ideia o mais rapidamente possível. Da parte dos jogadores tenho visto abertura total para aprenderem e para rapidamente assimilarem todos os aspetos que queremos ver na equipa. A atitude tem sido muito boa, nada a apontar nesse aspeto. Hoje, em alguns momentos, vimos aquilo que queremos fazer, mas noutros momentos ainda há uma velocidade muito baixa e sem a intensidade que queremos ver no último terço."



Tatica

"O sistema base será sempre a partir de um 4x3x3, depois podemos ter ou não dois médios mais baixos ou só um. Depende das características dos jogadores que teremos no plantel"

