- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Benfica
Jovem extremo do Benfica com lesão grave
12 jul, 2026 - 20:41 • Carlos Calaveiras
Umeh sofreu entrada dura de Emerson Royal na partida contra o Flamengo.
O extremo Jaden Umeh, do Benfica, sofreu uma lesão grave na coxa direita durante o jogo treino contra o Flamengo.
O jovem irlandês, de 18 anos, sofreu uma entrada dura de Emerson Royal, defesa do Flamengo, na partida disputada este sábado no Algarve.
Umeh foi obrigado a sair ainda na primeira parte do encontro.
Após exames complementares realizados este domingo, o atleta deve estar “fora de jogo” durante pelo menos três meses.
Umeh está assim indisponível para os primeiros jogos da temporada, incluindo a pré-eliminatória da Liga Europa contra o St. Gallen.
Na época passada, Jaden Umeh fez 14 golos em 22 jogos pelos juniores, 13 pelos sub-23 e um jogo pela equipa B.
O Benfica perdeu 2-1 contra o Flamengo no primeiro jogo de treino da pré-temporada à porta aberta.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-