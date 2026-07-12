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Benfica

Jovem extremo do Benfica com lesão grave

12 jul, 2026 - 20:41 • Carlos Calaveiras

Umeh sofreu entrada dura de Emerson Royal na partida contra o Flamengo.

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O extremo Jaden Umeh, do Benfica, sofreu uma lesão grave na coxa direita durante o jogo treino contra o Flamengo.

O jovem irlandês, de 18 anos, sofreu uma entrada dura de Emerson Royal, defesa do Flamengo, na partida disputada este sábado no Algarve.

Umeh foi obrigado a sair ainda na primeira parte do encontro.

Após exames complementares realizados este domingo, o atleta deve estar “fora de jogo” durante pelo menos três meses.

Umeh está assim indisponível para os primeiros jogos da temporada, incluindo a pré-eliminatória da Liga Europa contra o St. Gallen.

Na época passada, Jaden Umeh fez 14 golos em 22 jogos pelos juniores, 13 pelos sub-23 e um jogo pela equipa B.

O Benfica perdeu 2-1 contra o Flamengo no primeiro jogo de treino da pré-temporada à porta aberta.

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