Dez elementos dos No Name Boys ficam em prisão preventiva por agressões antes de dérbi de futsal

Os dez elementos da claque No Name Boys, afeta ao Benfica, detidos na sequência da operação "Kick Off", ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a PSP, os suspeitos foram presentes à autoridade judiciária competente, no âmbito da investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, sob direção da 11.ª Secção do DIAP, tendo o tribunal decidido aplicar a medida de coação mais gravosa.

Os detidos estão indiciados pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e danos qualificados, relacionados com os confrontos registados antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica, disputado a 19 de fevereiro, nas imediações do Estádio de Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A operação policial que levou às detenções realizou-se na passada quinta-feira, através de várias buscas dirigidas a elementos do grupo organizado de adeptos No Name Boys.

Na altura dos confrontos, em fevereiro, a PSP deteve 124 pessoas — 63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting — que foram posteriormente libertadas mediante Termo de Identidade e Residência.

Os incidentes ocorreram antes do encontro da 16.ª jornada da Liga de futsal, que terminou empatado 2-2, e motivaram também a abertura de um inquérito por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para apurar responsabilidades.