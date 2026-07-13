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“Operação Kick Off”

Dez elementos dos No Name Boys ficam em prisão preventiva por agressões antes de dérbi de futsal

13 jul, 2026 - 12:28 • Olímpia Mairos

Adeptos do Benfica são suspeitos de tentativa de homicídio, participação em rixa e ofensas à integridade física.

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Os dez elementos da claque No Name Boys, afeta ao Benfica, detidos na sequência da operação "Kick Off", ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a PSP, os suspeitos foram presentes à autoridade judiciária competente, no âmbito da investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, sob direção da 11.ª Secção do DIAP, tendo o tribunal decidido aplicar a medida de coação mais gravosa.

Os detidos estão indiciados pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e danos qualificados, relacionados com os confrontos registados antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica, disputado a 19 de fevereiro, nas imediações do Estádio de Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A operação policial que levou às detenções realizou-se na passada quinta-feira, através de várias buscas dirigidas a elementos do grupo organizado de adeptos No Name Boys.

Na altura dos confrontos, em fevereiro, a PSP deteve 124 pessoas63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting — que foram posteriormente libertadas mediante Termo de Identidade e Residência.

Os incidentes ocorreram antes do encontro da 16.ª jornada da Liga de futsal, que terminou empatado 2-2, e motivaram também a abertura de um inquérito por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para apurar responsabilidades.

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