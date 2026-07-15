Benfica marca mais dois jogos de preparação para a Luz

O Benfica vai ter mais dois jogos de preparação, já depois da partida contra o St. Gallen para a Liga Europa.

Um, dia 24, contra o Belenenses e outro, dia 31 de julho, ainda com adversário a designar.

Ambas as partidas estão previstas para o Estádio da Luz.

O treinador dos encarnados quererá dar minutos aos menos utilizados e aos seis mundialistas.

Na pré-época, a equipa da Luz já defrontou Caldas (2-2), Estrela Amadora (5-2) e Flamengo (1-2). Vai ainda defrontar o Villarreal esta sexta-feira.

De recordar que o Benfica vai defrontar os suíços do St Gallen a 23 de julho, na primeira mão, e uma semana depois no estádio da Luz.

Entretanto, já se sabe que Dedic regressa ao trabalho na Luz a 17 e Tomás Araújo a 20 de julho.