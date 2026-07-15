- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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Benfica marca mais dois jogos de preparação para a Luz
15 jul, 2026 - 18:34 • Carlos Calaveiras
Encontros já depois da primeira mão da Liga Europa contra o St. Gallen para dar ritmo aos menos utilizados.
O Benfica vai ter mais dois jogos de preparação, já depois da partida contra o St. Gallen para a Liga Europa.
Um, dia 24, contra o Belenenses e outro, dia 31 de julho, ainda com adversário a designar.
Ambas as partidas estão previstas para o Estádio da Luz.
O treinador dos encarnados quererá dar minutos aos menos utilizados e aos seis mundialistas.
Na pré-época, a equipa da Luz já defrontou Caldas (2-2), Estrela Amadora (5-2) e Flamengo (1-2). Vai ainda defrontar o Villarreal esta sexta-feira.
De recordar que o Benfica vai defrontar os suíços do St Gallen a 23 de julho, na primeira mão, e uma semana depois no estádio da Luz.
Entretanto, já se sabe que Dedic regressa ao trabalho na Luz a 17 e Tomás Araújo a 20 de julho.
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