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Liga Europa

Benfica já tem possíveis adversários se ultrapassar St Gallen

16 jul, 2026 - 23:02 • Carlos Calaveiras

Os encarnados vão defrontar o St Gallen a 23 e 30 de julho e, se passarem, vão ser cabeças de série.

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O caminho do Benfica se quiser chegar à fase regular da Liga Europa começa a ficar mais desenhado.

Esta quinta-feira, ficou decidida a primeira pré-eliminatória da Liga Europa. E há possíveis adversários para o Benfica se ultrapassar o St. Gallen.

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A terceira pré-eliminatória está agendada para 6 e 13 de agosto.

Possíveis adversários:

- Maccabi Telavive ou Sheriff

- Hammarby ou Anderlecht

- Pafos ou Hajduk Split

- Hradec Kralove ou Tromso

- Jagiellonia Bialystok

- Górnik Zabrze ou Fenerbahçe

- Hearts ou Sturm Graz

De recordar que os encarnados vão defrontar o St Gallen a 23 e 30 de julho e, se passarem, vão ser cabeças de série.

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  • 16 jul, 2026
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