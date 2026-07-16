- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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Liga Europa
Benfica já tem possíveis adversários se ultrapassar St Gallen
16 jul, 2026 - 23:02 • Carlos Calaveiras
Os encarnados vão defrontar o St Gallen a 23 e 30 de julho e, se passarem, vão ser cabeças de série.
O caminho do Benfica se quiser chegar à fase regular da Liga Europa começa a ficar mais desenhado.
Esta quinta-feira, ficou decidida a primeira pré-eliminatória da Liga Europa. E há possíveis adversários para o Benfica se ultrapassar o St. Gallen.
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A terceira pré-eliminatória está agendada para 6 e 13 de agosto.
Possíveis adversários:
- Maccabi Telavive ou Sheriff
- Hammarby ou Anderlecht
- Pafos ou Hajduk Split
- Hradec Kralove ou Tromso
- Jagiellonia Bialystok
- Górnik Zabrze ou Fenerbahçe
- Hearts ou Sturm Graz
De recordar que os encarnados vão defrontar o St Gallen a 23 e 30 de julho e, se passarem, vão ser cabeças de série.
- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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