- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-
Pré-época
Benfica vence antes de primeiro jogo a sério
17 jul, 2026 - 21:56 • Carlos Calaveiras , com Lusa
Encarnados marcaram na segunda parte. Na quinta-feira já há Liga Europa.
O Benfica derrotou o Villarreal, por 2-0, no ensaio geral antes da chegada dos jogos oficiais na nova temporada.
Os golos dos encarnados, na segunda parte, foram apontados por Rafa (golaço de “chapéu”) e Pavlidis (remate à entrada da área), aos 53 e 76 minutos, respetivamente.
A partida teve mais futebol no segundo tempo. Já na primeira parte o jogo teve poucas oportunidades, mas em ambos os momentos foram os encarnados superiores.
De recordar que a equipa da Luz está mais adiantada na preparação e já vai ter o primeiro jogo oficial na próxima quinta-feira (Liga Europa contra o St Gallen).
O Villarreal vai jogar na Liga dos Campeões depois de ter terminado a última temporada em terceiro lugar em Espanha.
Nota para Lenglet (que saiu ao intervalo por ter passado mal a noite), para Sudakov (que sofreu uma entrada forte ainda no primeiro tempo) e para António Silva que foi aplaudido pelos adeptos, mas parece ter saído com queixas na coxa.
Início
BENFICA: Samuel Soares; Bah, António Silva, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro, Sudakov; Rafa, Kaminski e Pavlidis.
Final
BENFICA: Samuel Soares, Banjaqui, Rui Silva, Gabriel Índio, José Neto, Manu; Miguel Figueiredo, Tiago Gouveia, João Rêgo, Prestianni e Ivanovic.
No passado sábado, no primeiro jogo com portas abertas da temporada, também no Estádio Algarve, o Benfica foi derrotado pelos brasileiros do Flamengo, orientados por Leonardo Jardim, por 2-1.
Antes, à porta fechada, o Benfica disputou dois jogos-treino, que se saldaram com um empate 2-2 com o Caldas e um triunfo por 5-2 frente ao Estrela da Amadora.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-