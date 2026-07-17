Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pré-época

Benfica vence antes de primeiro jogo a sério

17 jul, 2026 - 21:56 • Carlos Calaveiras , com Lusa

Encarnados marcaram na segunda parte. Na quinta-feira já há Liga Europa.

A+ / A-

O Benfica derrotou o Villarreal, por 2-0, no ensaio geral antes da chegada dos jogos oficiais na nova temporada.

Os golos dos encarnados, na segunda parte, foram apontados por Rafa (golaço de “chapéu”) e Pavlidis (remate à entrada da área), aos 53 e 76 minutos, respetivamente.

A partida teve mais futebol no segundo tempo. Já na primeira parte o jogo teve poucas oportunidades, mas em ambos os momentos foram os encarnados superiores.

De recordar que a equipa da Luz está mais adiantada na preparação e já vai ter o primeiro jogo oficial na próxima quinta-feira (Liga Europa contra o St Gallen).

O Villarreal vai jogar na Liga dos Campeões depois de ter terminado a última temporada em terceiro lugar em Espanha.

Nota para Lenglet (que saiu ao intervalo por ter passado mal a noite), para Sudakov (que sofreu uma entrada forte ainda no primeiro tempo) e para António Silva que foi aplaudido pelos adeptos, mas parece ter saído com queixas na coxa.

Início

BENFICA: Samuel Soares; Bah, António Silva, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro, Sudakov; Rafa, Kaminski e Pavlidis.

Final

BENFICA: Samuel Soares, Banjaqui, Rui Silva, Gabriel Índio, José Neto, Manu; Miguel Figueiredo, Tiago Gouveia, João Rêgo, Prestianni e Ivanovic.

No passado sábado, no primeiro jogo com portas abertas da temporada, também no Estádio Algarve, o Benfica foi derrotado pelos brasileiros do Flamengo, orientados por Leonardo Jardim, por 2-1.

Antes, à porta fechada, o Benfica disputou dois jogos-treino, que se saldaram com um empate 2-2 com o Caldas e um triunfo por 5-2 frente ao Estrela da Amadora.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Futebol

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"