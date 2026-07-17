- Bola Branca 12h44
- 17 jul, 2026
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Jhon Durán vai ser o novo ponta de lança do Benfica
17 jul, 2026 - 16:12 • Eduardo Soares da Silva
Avançado tenta relançar a carreira no Estádio da Luz depois de empréstimos sem sucesso no Fenerbahçe e Zenit. Chegou a ser estrela emergente da Premier League e Al-Nassr pagou mais de 70 milhões de euros para o contratar há menos de dois anos.
O Benfica terá fechado a contratação do avançado Jhon Durán, por empréstimo do Al-Nassr.
De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de transferências, Durán vai ser cedido pelos sauditas com opção de compra não obrigatória. Os clubes vão partilhar o ordenado do ponta de lança.
Durán terá "rejeitado dois clubes de Liga dos Campeões para ser treinado por Marco Silva", de acordo com Romano. Em 2022, o avançado já esteve na órbita das águias e o negócio vai mesmo acontecer, quatro anos depois.
O colombiano vai procurar relançar a carreira na Luz, depois de um ano abaixo do esperado e que até lhe custou um lugar no Mundial 2026.
O avançado de 22 anos destacou-se no Aston Villa entre 2022 e 2024, antes de se mudar para a Arábia Saudita por quase 80 milhões de euros.
Durán marcou 12 golos em 18 jogos durante meia temporada no Al-Nassr. Foi emprestado no ano passado, mas a época não seguiu a trajetória ascendente do avançado até esse momento.
Foi cedido ao Fenerbahçe, da Turquia, onde marcou cinco golos até ser novamente emprestado ao Zenit, em janeiro. Na Rússia, fez apenas nove jogos e marcou dois golos. Raramente foi titular.
Na Luz, vai concorrer por um lugar na frente de ataque com Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanovic e Anísio Cabral.
A confirmar-se, é o terceiro reforço do Benfica nesta janela depois do central Clément Lenglet, emprestado pelo Atlético de Madrid, e o extremo Jakub Kaminski, vindo do Colónia por 17 milhões de euros.
- Bola Branca 12h44
- 17 jul, 2026
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