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Mercado de transferências

Benfica. Jhon Durán já está em Lisboa

18 jul, 2026 - 20:28 • Carlos Calaveiras

Avançado colombiano prepara-se para ser reforço dos encarnados.

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O avançado Jhon Durán já está em Lisboa e prepara-se para ser reforço do Benfica.

O internacional colombiano chegou este sábado ao aeroporto da capital e vai realizar, em breve, os habituais exames médicos e testes físicos.

"O Benfica é a maior equipa de Portugal. Sou uma pessoa que gosta muito de ganhar e estou aqui para ganhar. Quero começar a trabalhar e estou muito feliz por estar aqui. Falei com o Ríos, é meu amigo. Espero ter o apoio dos adeptos e quero fazer muitos golos", afirmou.

O jogador, de 22 anos, chega por empréstimo do Al Nassr, clube que pagou 77 milhões de euros pela transferência. O Benfica fica com opção de compra não obrigatória no final da temporada.

Durán tem tido duas últimas épocas complicadas e vai tentar relançar a carreira. O avançado destacou-se no Aston Villa entre 2022 e 2024, antes de se mudar para a Arábia Saudita por quase 80 milhões de euros.

Durán marcou 12 golos em 18 jogos durante meia temporada no Al-Nassr. Foi emprestado no ano passado, mas a época não seguiu a trajetória ascendente do avançado até esse momento.

Foi cedido ao Fenerbahçe, da Turquia, onde marcou cinco golos até ser novamente emprestado ao Zenit, em janeiro. Na Rússia, fez apenas nove jogos e marcou dois golos. Raramente foi titular.

No Benfica vai rivalizar com Pavlidis, Ivanovic e Anísio Cabral. É o quarto reforço para a época 2026/27 depois de Lenglet, Indio e Kaminski.

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